Менее года тому назад президент Европейской комиссии госпожа Урсула фон дер Ляйен назвала Азербайджан надежным партнером Европы в энергетическом секторе.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии. Его слова приводит пресс-служба Алиева.

«Это большая честь получить такую оценку наших достижений. Действительно, когда есть реальная цель, мы поставляем во многие европейские страны нефть, нефтепродукты и нефтехимическую продукцию», — отметил глава государства.