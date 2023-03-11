За год в Казахстане в два раза увеличилось количество трудовых мигрантов из России. Такие данные привела во время видеомоста директор департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбекова, сообщает 24.kg

Она отметила, что за 2022 год общее количество трудовых мигрантов на территории евразийского пространства было 1 миллион 647 тысяч 455 человек. «Это на 35 тысяч больше, чем было в 2021-м. Хотела бы напомнить, что общий рынок трудящихся в пяти странах — 93 миллиона, из которых 1,8 процента пользуются своим правом мобильности и трудоустраиваются в тех или иных странах ЕАЭС», — сказала она.

Алтынай Омурбекова добавила, что в разрезе по странам по сравнению с 2021 годом в России сократились количество трудовых мигрантов из Армении и увеличилось почти на 90 тысяч — из Кыргызстана. Казахстан и Беларусь остались на том же уровне.

«Изменились данные по Казахстану. Больше в два раза стало трудящихся из России — было 32 тысячи, стало 63 тысячи, немного сократилось количество граждан Кыргызстана», — сказала она.