Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS возобновила доставку грузов в Украину после годичного перерыва. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Отмечается, что Maersk запускает новое еженедельное баржевое сообщение из порта Констанца до порта Рени по двум маршрутам — через Констанцу/Дунайский канал и Черное море со временем транзита примерно 1,5 дня.

Сообщается также, что система компании обновлена и принимает бронирования от клиентов с доставкой до порта Рени. Выполнение заказов будет зависеть от рабочих возможностей при условии оформления надлежащей документации, включая юридическое принятия положения об Украине о наличии рисков в регионе.