Бакинский форум стал в этом году главной площадкой для обсуждения глобальных вопросов. Этот форум был организован в результате стабильного сотрудничества. Обсуждаемые в настоящее время темы доказывают важность этой платформы.

Об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на панельном заседании на тему «Роль новых энергетических и транспортных коридоров в евразийской зоне», прошедшем в рамках Х Глобального Бакинского форума. Его слова приводит «Азертадж».

Говоря об историческом Шелковом пути, министр отметил: «Закрытие этого маршрута негативно сказалось на экономике стран, расположенных на Шелковом пути. Такова ситуация и в настоящее время. Пути, которые мы открываем в области энергетики, приносят экономический доход всем странам мира. В то же время эти возможности создают условия для установления двусторонних отношений и открывают путь для многостороннего сотрудничества. Азербайджан в настоящее время является одной из ведущих стран в энергетической политике. Наша цель — обеспечить безопасными энергоресурсами не только себя, но и весь мир».

Заявив, что в стране будут расширяться проекты в сфере энергетики, министр сказал: «Сейчас на повестке дня несколько проектов. В наших планах на будущее строительство новых коридоров для обеспечения безопасности транспортировки энергоресурсов. Геополитическая ситуация в последнее время также влияет на энергетические и транспортные коридоры. Эти коридоры могут принести пользу не только Азербайджану, но и всему миру».

П.Шахбазов отметил, что сейчас основной целью является строительство зеленого коридора и доставка зеленой энергии Азербайджана в Европу.