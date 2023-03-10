С этого года начнется транспортировка казахстанской нефти через Азербайджан. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на брифинге Службы центральных коммуникаций.

Он отметил, что сейчас экспорт нефти из страны ведется по нескольким важным направлениям.

«В их число входят направления, проходящие через Россию. Есть Каспийский трубопроводный консорциум, нефтепровод Атырау-Самара, направление Актау-Махачкала. С этого года начнется транспортировка нефти по маршруту Актау-Баку, то есть, нефть будет транспортироваться через Азербайджан», – сказал замглавы МИД Республики Казахстан.

Роман Василенко напомнил, что казахстанская нефть транспортируется не только по направлению Восток-Запад, но и по направлению Север-Юг. Южный маршрут проходит через Туркменистан и Иран, ведутся переговоры о транспортировке нефти в Иран через Турцию.

Как заявил ранее на брифинге Службы центральных коммуникаций заместитель председателя правления АО «Институт внешнеполитических исследований» Аманкельды Таженов, с вводом в действие маршрута Актау-Баку для Казахстана открываются дополнительные возможности в качестве поставщика энергоносителей в Евросоюз.