Президент Ильхам Алиев подписал указ О внесении изменений в Указ от 19 марта 2007 года № 555 «О некоторых мерах в связи с применением Закона Азербайджанской Республики «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Указом в пункте 1.2 Указа от 19 марта 2007 года № 555 «О некоторых мерах в связи с применением Закона Азербайджанской Республики «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», слова «Министерство энергетики» заменяются словами «Министерство экономики».

Согласно пункту 1.2 настоящего указа, полномочия «соответствующих государственных органов» осуществляют в пределах своей компетенции Министерство финансов, Министерство энергетики и Центральный банк Азербайджана. Настоящим указом полномочия Министерства энергетики будет осуществлять Министерство экономики Азербайджана.