Азербайджан существенно увеличил поставки природного газа в Европу и общий экспорт природного газа.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды» в Баку.

«Если в 2021 году мы экспортировали всего 19 млрд кубометров газа, то в этом году этот объем составит более 24 млрд кубометров, и как минимум половина этого объема будет поставлена в Европу. Это определенно помогло и поможет европейским потребителям получить доступ к природному газу, учитывая текущую геополитическую ситуацию», — сказал глава государства.