Россия сократила поставки газа в страны Евросоюза на 80%. Об этом во вторник заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо.

«Мы были самыми большими клиентами России, однако она сократила на 80% поставки [газа] всего за восемь месяцев», — сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК подчеркнула, что после начала военной операции РФ на Украине ЕС сделал все возможное, чтобы как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от Москвы.