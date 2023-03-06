Конфликт основателя ЧВК «Вагнер» с российским Министерством обороны продолжается. Миллиардер, известный также как «повар Путина», Евгений Пригожин продолжает обвинять военное руководство РФ в том, что оно не снабжает его наёмников достаточным количеством оружия и боеприпасов.

«5.03.2023 написал письмо к командующему группировкой СВО о срочной необходимости выделения боеприпасов. 6.03 в 8 часов утра моему представителю в штабе аннулировали пропуск и запретили ему доступ в штаб группировки. Продолжаем громить ВСУ под Бахмутом», — заявил он.

Накануне Пригожин записал новое видеообращение: в нем он говорит о том, что произойдет, если ЧВК «Вагнера» отступит от Бахмута. По мнению Пригожина, в таком случае весь фронт рухнет, а украинская армия в короткие сроки сможет дойти до государственных границ РФ. Он, настаивает на том, что сейчас ЧВК «Вагнера» — это цемент для фронта.

«С одной стороны, мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и уничтожаем, не даем возможности сконцентрироваться на других участках фронта. С другой стороны, мы двигаемся вперед, и остальные вынуждены подтягиваться хоть как-то за нами», — заявил Пригожин.