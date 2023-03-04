Беларусь в рамках концепции разворота на Восток считает перспективным использование маршрутов международного транспортного коридора «Север-Юг», заявил министр экономики Александр Червяков.

«Во внешней торговле реализуем концепцию разворота на Восток. Здесь ключевая задача – выстроить оптимальные пути логистики. Перспективным является использование маршрутов международного транспортного коридора «Север – Юг», – цитирует Червякова в субботу агентство БелТА.

По его словам, Беларуси необходимо встроиться в активную работу по развитию этому направлению вместе с Азербайджаном, Россией, Ираном и Казахстаном.

Глава ведомства также указал на необходимость скорейших завершений переговоров с Китаем и СНГ о свободной торговле и инвестициями.

«Задача – выйти на подписание международных договоров уже в этом году. Кроме того, необходимо финализировать работу с Турцией, предельно быстро продвинуться по новому треку с ОАЭ, изучить возможность заключения подобного соглашения с Ираном», – пояснил глава ведомства.

Он также сообщил о планах по доведению экспорта белорусских товаров в КНР до $2,2 млрд.