Право поставок продукции животноводства в Азербайджан получили еще 10 российских предприятий, перечень поставщиков превысил 1 190 компаний. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

«Агентство продовольственной безопасности Азербайджана на основании представленных Россельхознадзором гарантий соответствия предприятий нормативным требованиям республики предоставило право экспорта еще 10 российским предприятиям по производству и хранению животноводческой продукции, а также кормов и кормовых добавок», — отмечается в сообщении.

Таким образом, по данным Россельхознадзора, в настоящее время право на экспорт в Азербайджан имеют более 1190 российских компаний.