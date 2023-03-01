«Обсуждены перспективы сотрудничества между финансовыми рынками Азербайджана и Казахстана», написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

«Сегодня в Астане мы встретились с председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадиной Абылкасымовой. В ходе встречи мы обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между финансовыми рынками двух стран, обменялись опытом по вопросам контроля за деятельностью финансовых институтов», — написал Кязымов