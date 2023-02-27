Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация, возглавляемая президентом группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером, почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, посетив Аллею почетного захоронения и возложив венок к его памятнику. На Аллее шехидов делегация почтила память героев, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венок к монументу Вечного огня.

В рамках визита состоялась встреча президента группы ИБР Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Министр экономики подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение отношениям с банком и учреждениями, входящими в группу ИБР, а также высоко ценит оказываемую развитию частного сектора поддержку. Было отмечено, что на сегодняшний день ИБР в рамках 18 проектов инвестировал в экономику Азербайджана около 1 млрд долларов США. Министр отметил заинтересованность Азербайджана в расширении отношений с Исламским банком развития, довел до сведения гостей возможности для сотрудничества по восстановлению освобожденных от оккупации территорий, подчеркнул важность поддержки проектов, направленных на создание на этих территориях устойчивой инфраструктурной сети.

На встрече были обсуждены партнерство ИБР с Агентством развития малого и среднего бизнеса, Фондом развития предпринимательства и ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания», привлечение средств банка в Инвестиционный фонд МСБ, возможности расширения сотрудничества с банком в проектах, направленных на развитие Азербайджана и региона в целом путем применения технологий цифровой экономики и Четвертой промышленной революции.

Президент группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер подчеркнул, что ИБР поддерживает проводимые в стране экономические реформы, а также поделился своим видением дальнейшего развития связей. Президент группы ИБР довел до сведения, что банк продолжит активное участие в реализации проектов в Азербайджане.

Стороны обсудили укрепление партнерства в сферах экономики и финансов, расширение сотрудничества по приоритетным направлениям и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.