В связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида были подготовлены видеоролики на тему “Ходжалинский геноцид глазами ходжалинских детей”, сообщают в Госкомитете по работе с диаспорой.

Сразу после ходжалинских событий азербайджанский художник Рафик Азиз пригласил детей из Ходжалы в свою мастерскую и попросил их изобразить, как они видят трагедию. В настоящее время эти работы хранятся в мастерской художника в Турции.

Госкомитет с согласия художника использовал эти рисунки в видеороликах.