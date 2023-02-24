31-й год Азербайджан оплакивает жертв Ходжалинского геноцида и ровно столько же времени сталкивается с равнодушием и лицемерием международных структур, которые под видом «борьбы за справедливость» применяют двойные стандарты и поощряют терроризм, выдают желаемое за действительное, а на фактическое, подлинное закрывают глаза.

Но ничто не заставит нас молчать и забыть историю, ибо без памяти о прошлом будущего нет! И сегодня мы не просто кричим о своей боли всеми миру, но и передаем информацию о трагических страницах нашей истории подрастающему поколению.

Такое простить нельзя

Они убивали, расчленяли, уродовали, насиловали наших женщин и даже детей. Все это произошло в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года и после, когда жители Ходжалы были взяты в плен армянскими нелюдями. В результате ходжалинской трагедии погибли 613 человек, ранены 487, взяты в плен 1275 и еще 150 человек пропали без вести.

27 февраля, то есть сразу же после разгрома армянами Ходжалы было возбуждено уголовное дело. Расследование дела было поручено наиболее опытным и квалифицированным следователям республики, которые вошли в специально созданную следственную бригаду. К участию в расследовании были привлечены руководители следственных подразделений Прокуратуры республики, а также широкий круг специалистов из других ведомств.

В качестве свидетелей и пострадавших было допрошено 2213 человек, проведено более 800 экспертиз. 80 томов уголовного дела, с дотошной скрупулезностью вместившие в себя имена, возраст погибших и раненых, сотни страниц записи тысяч допрошенных, глубокий анализ всех версий, изучение, исчисление морального и имущественного ущерба — вот лишь часть того, чем занималась группа из 10 человек, руководителем которой 20 марта 1992 года был назначен бывший следователь по особо важным делам Прокуратуры республики Айдын Расулов (ныне покойный).

Тут же отметим, что согласно материалам уголовного дела, ходжалинскую трагедию можно было бы избежать, если бы не халатность руководителей. Так, за события Ходжалы ответственны бывшие высокопоставленные чиновники Азербайджана: президент Аяз Муталибов (скончался в прошлом году), премьер-министр Гасан Гасанов, министр национальной безопасности Ильгусейн Гусейнов (умер в 2006 году), министр внутренних дел Тофик Керимов, заместитель министра обороны, и. о. министра Шахин Мусаев, военный комиссар и министр обороны Таджеддин Мехтиев, министр внутренних дел Таир Алиев, командующий силами национальной самообороны Дадаш Рзаев, командующий артиллерийской и воздушной обороны Минобороны Ариф Салахов (умер в 2006 году), инспектор президента по Карабаху Муса Мамедов, замминистра по Карабахской зоне Шахин Джахангиров, депутат Верховного совета Гасым Керимов, начальник отделения внутренних дел Ходжалы Сабир Мамедов, офицер оперативного управления Минобороны Фахмин Гаджиев и начальник отделения внутренних дел Агдамского района Алеко Новрузов.

Вина Муталибова состояла в преступной халатности. Зная о наличии двух скрытых грунтовых дорог для вывода мирного населения Ходжалы, имея в распоряжении Минобороны 8 военных вертолетов МИ-24, которыми возможно было эвакуировать население, Муталибов не осуществил своевременную эвакуацию населения, находящегося с ноября 1991 года в окружении.

Используя удобную ситуацию, армянские оккупанты вместе с личным составом и военной техникой 336 — полка в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года совершили нападение на город Ходжалы и зверски расправились с местным населением, ни жалея, ни детей, ни женщин, ни стариков.

Из материалов уголовного дела известно, что после создания в Азербайджане в ноябре 1991 года Министерства обороны был издан Указ об осеннем призыве, согласно которому на действительную службу в армии должны были призвать 21640 человек, а на деле было призвано всего 5 425 человек. При этом Муталибов не отреагировал должным образом и закрыл на это глаза.

В своих показаниях заместитель министра обороны, и. о. министра Шахин Мусаев написал, что приехал в Баку из России в январе 1992 года перед самыми событиями и с 15-го числа приступил к ознакомлению с обстановкой. По его словам, в это время в районах были батальоны, созданные на местах — полувоенные организации, а в Ходжалы имелись формирования Минобороны в составе 28 человек из 1-й бригады, батальоны местной самообороны свыше 100 человек. До 28 января 1992 года гражданские вертолеты еще летали в Ходжалы, но после того, как над Шушой был сбит гражданский вертолет, перестали.

«После моего назначения начальником Генштаба я убедился в том, что в Азербайджане нет регулярной армии», — показал Мусаев.

По словам Мусаева, к концу января 1992 года он разработал план по уничтожению основной группы противника в Карабахе «Аскеранско-степанакертской группы» и доложил об этом президенту. Последний сказал, что обсудит этот вопрос с ним наедине и утвердит план, но всякий раз откладывал встречу. Так и получилось, что план не был утвержден Муталибовым.

«К 10 февраля 1992 года стало абсолютно ясно, что вооруженные отряды, имеющиеся в Агдаме, необходимо объединить. Вопрос о разброде в Агдаме этих отрядов, отсутствии единого командования стоял на заседаниях Совета безопасности постоянно с начала февраля», — говорится в материалах уголовного дела.

«Я показал, что села и город Ходжалы, находящиеся в блокаде, будут в конце концов захвачены противником, так как особую ценность для них представлял аэродром Ходжалы, на котором он имел бы возможность сажать самолеты типа АН-26, АН-12, Як-40, что, соответственно, открывало бы возможность доставки вооружения», — показал Мусаев.

Мусаев также показал, что в то время на словах руководство обещало многое, но на деле ничего не делало, что в итоге привело к страшной трагедии.

Сердце кровью обливается, когда читаешь материалы уголовного дела. Приведу только одно показание девушки (имена не указываются по этическим соображениям) 1972 года рождения, согласно которому ее и еще двух ее сестер, 1976 года рождения и 1982 года рождения, а также 8 девушек и женщин армяне неоднократно насиловали. А ведь Лавханым тогда было всего 10 лет.

В результате внешнего обследования трупов, заключений судебно-медицинской экспертизы, показаний жителей Ходжалы, которые смогли выйти из окружения, были выявлены факты невообразимых пыток и зверств, совершенных армянами и военнослужащими 366-го мотострелкового полка против азербайджанцев: снятие скальпа, отрезание носа, ушей, половых органов, выкалывание глаз, отрубание голов азербайджанцев на армянских могилах в качестве жертвоприношения, совершение пыток над детьми, женщинами и стариками. Такое простить нельзя!

Между тем, по сообщению Военной прокуратуры республики, в связи с оккупацией Ходжалы 38 лиц объявлены Интерполом в международный розыск. Полностью доказано участие нижеперечисленных 38 лиц в ходжалинском геноциде и принято решение о привлечении их в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренных статьями 103, предусматривающей ответственность за совершение геноцида, а также за военные преступления против мира и человечности, 107 (депортация или вынужденное переселение населения), 113 (применение пыток), 115.4 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.17 (совершение других действий, связанных с изнасилованием, рабством на сексуальной основе, принудительной проституцией, принудительной стерилизацией, а также половым насилием), в отношении которых судами в качестве меры пресечения избран арест, — сказали в пресс-службе.

Судопроизводство, начатое по уголовному делу, связанному с ходжалинской трагедией, было приостановлено 31 марта 1994 года. А возобновлено только через несколько лет 12 июля 2005 года Военной прокуратурой Азербайджана и деяния по этому уголовному делу были квалифицированы по статьям 103 (геноцид), 107 (депортация или вынужденное переселение населения), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны) и другим статьям Уголовного кодекса.

С этого времени начались следственные действия по привлечению к уголовной ответственности, розыску и осуждению в соответствии с международными нормами права лиц, совершивших преступление против мира и человечности. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на сбор материалов, доказывающих участие в совершении ходжалинского геноцида бывшего командира второго батальона 366-го полка Оганяна Сейрана Мушеговича (в настоящее время он министр обороны Армении), командира третьего батальона 366-го полка Набоких Евгения Александровича и других и привлечения их в качестве обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК Азербайджанской Республики, а также выявление лиц, жестоко обращавшихся с пленными и заложниками и убивших их с жестокостью, а также совершивших геноцид и особо тяжкие преступления в Мешали, Гарадаглы, Баганис-Айрыме и других населенных пунктах с применением принудительной депортации местного азербайджанского населения с законных мест проживания.

Солдатам 366-го полка заплатили миллион за расстрел мирных жителей Ходжалы

Отдельно следует напомнить о чудовищных преступлениях военнослужащих 366-го мотострелкового полка Российской Армии, жертвами которых стало мирное азербайджанское население Ходжалы.

То, что в обстреле населения Ходжалы участвовали солдаты 366-го полка ни для кого давно уже не секрет. Однако доподлинно известно, что русским солдатам заплатили 1 миллион рублей, чтобы они обстреляли мирное население. Об этом говорит протокол осмотра компактной аудиокассеты МК-60 с содержанием радиопереговоров, полученной следствием из ныне упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана.

Предоставляем вам отрывки из стенограммы переговоров:

Голос №1: «Миллион денег, где этот миллион денег? Замкомдива когда приезжал, говорил, что оставили один миллион денег на нас. Прием».

Голос №2: «Мы здесь каждый день до обеда … (ругается матом) месяц добивали всех … А деньги в банке не дают, сегодня жена поехала, обещали дать там не знаю миллион, не миллион. Потом 50 тысяч может дадут, но половина точно наша».

Голос №1: «Миша, передай командиру полка, если денег не привезут за январь, тринадцатую, февральскую я отсюда на … уеду. Прием».

Голос №2: «Понял прекрасно, я тоже собираюсь отсюда уезжать».

… Голос №2: «53, я 13-ый. Все меры предосторожности я уже принял, но в случае массированного нанесения удара, конечно, могут где-то осколки полететь. Прием».

Голос№1: «Ну, а задачу по остальному варианту – Ходжалам. Сейчас пойду, как там будут передавать по команде, для кого, чтобы держать на контроле. Прием».

Голос №2: «Я 13-ый вас понял».

Голос №1: «Надо провести разведку со своего пункта в западном направлении с помощью приборов и засечь это место, принять готовность для уничтожения. Прием».

Голос №2: «Я 13-ый. Средства разведки у меня развернуты, наводчик для наводки тоже готов. Единственное мне надо, чтобы в Ходжалах его могли бы взять. О времени выезда предупредил меня, чтобы я предупредил местных и мог навести наводчик. Прием».

Голос №1: «Я понял все. Кроме того, своими средствами, тут уже не так далеко. Как понял меня, прием»…

Между тем специальные группы следователей, созданные для расследования ходжалинской трагедии, в течение 3-4 дней опросили свыше 300 свидетелей, в том числе раненных, доставленных в Баку, Гянджу, Барду и другие города, и воссоздали истинную картину произошедшего.

Житель Ходжалы Ахмедов А.Н. рассказал, как 25 февраля в 23.00 внезапно начался массированный обстрел города из различных орудий со всех сторон. Люди в панике бежали во все стороны, горели дома. Из 20-30 танков по домам и людям открывался огонь длинной очередью. Кроме танков стреляли из БМП и БТР. Позади техники шла пехота. При свете горящих домов Ахмедов видел, что на бронетехнике и среди пехоты были русские и команды давались на русском языке. Среди наступавших были и армяне.

Ахмедов показал, что в лесу он присоединился к толпе беженцев, но армяне преградили им путь и из автоматов, БТР и БМП, убили много женщин и детей, среди которых были и его близкие.

Свидетель Абышев З.А., бывший тогда членом отряда самообороны Ходжалы, рассказал, как в день происшествия он находился на посту. Перед штурмом город подвергся массированному обстрелу, танки и БМП при поддержке артиллерии начали наступление на город.

Он видел русских офицеров и солдат на БМП и танках, а также среди пехоты, они кричали «сдавайтесь». Абышев показал, что до того дня у армянских боевиков не было такого количества техники. Армяне в одиночку не решились на штурм города, хотя он находился в осадном положении с осени 1991 года.

Свидетель Алиев А. показал, что во время нападения на город он, чтобы выжить спрятался под экскаватор, разобрав предварительно его карбюратор, где просидел три дня. Мужчина наблюдал за происходящим и видел, как армяне, русские солдаты и чернокожие грабили город, поджигали уцелевшие дома…

Из допрошенных по делу свыше 300 свидетелей половина подтвердила участие российских военнослужащих в ходжалинских событиях. В связи с этим прокуратурой республики было принято решение расследовать отдельным эпизодом участие в ходжалинских событиях военнослужащих 366 полка, дислоцированного ранее в городе Ханкенди, который к тому времени был переведен в Тбилиси.

Но командированным в Грузию следователям удалось допросить лишь командира полка, подполковника Зарвигорова Ю.Ю. Последний заявил, что большинство офицеров и прапорщиков 366 полка – армяне, которые участвовали в нападениях на азербайджанские села и город Ходжалы.

По словам Зарвигорова, якобы за время нахождения полка в Ханкенди, он уволил со службы прапорщиков Консдакяна, Захаряна, Багдасаряна и Баршакяна за то, что те продавали оружие и боеприпасы армянским боевикам. Он же показал, что в сентябре –ноябре 1991 года из полка дезертировало несколько офицеров русской национальности, которые и участвовали в боевых действиях на стороне армян….

Между тем 27 февраля в Ходжалы на вертолете были направлены азербайджанские следователи. Однако вертолет был обстрелян армянами и осмотр не был произведен до конца. Но криминалистам удалось установить, что в городе сожжены и разрушены все жилые дома, здания госучреждений, на улице лежали многочисленные тела женщин, детей и мужчин. На заснеженной дороге, в двух местах обнаружены тела женщин, вокруг которых лежали живые дети грудного возраста, но, когда вертолет начал снижаться, чтобы забрать их, он был обстрелян и не смог приземлиться.

Потеря каждого жителя Ходжалы является трагедией, однако достаточно привести показания одного пострадавшего в результате Ходжалинского геноцида, чтобы понять, как армяне извращались, подвергая мучениям наших соотечественников.

Гумбатов Джалил Гумбаталы оглу (1937 г.р.) жил в Ходжалы со своей семьей, и в день событий дома находились также сын Муган и его жена.

«Я нес вахту на 36-ом участке, вместе с остальными мужчинами охранял город. Когда узнал о нападении армян, направился домой, где лежал сын Муган, раненный армянами. Дома находились также беженцы из Армении — семья Али Оруджева. Затем к нам пришли другие беженцы Мумуш, его жена Кифаят и сын Бахрам. К нам также пришли Рашидов Адиль Мамед оглу со своим сыном Назимом и Заманов Меджнун Заман оглу, беженец из Армении 90-летний Рагим киши, его жена Сара, дочь с двумя внуками. Были и другие, имена которых я не запомнил. Мы все спрятались в подвале дома, где просидели до пяти утра», — рассказал Гумбатов.

В пять утра в дом Гумбатова пришел командир Ходжалинского батальона Тофиг и сообщил, что противник захватил город и, что необходимо поскорее покинуть его. Но Гумбатов не мог уйти, так как его сын был ранен. Он думал, что очень скоро азербайджанские бойцы подоспеют к ним на помощь. Однако, через час они увидели, как горят их дома и это вынудило ходжалинцев покинуть подвал.

Они планировали бежать в направлении Агдама, но попали в окружение и подверглись обстрелу. В результате погибли Мумуш, его жена Кифаят, сын Бахрам, Адиль Рашидов, его сын Назим, невестка Али Оруджева Мелек, ее малолетний ребенок, Меджнун Заманов, сын Гумбатова – Муган и его супруга Судаба, а также жена Фируза и дочь Симузар. Сам он был ранен в ногу.

Убито много людей, оставшихся в живых 10-15 человек привезли в магазин в центре Ходжалы, где были и русские солдаты. Рядом с магазином Гумбатов увидел автомобиль ЗИЛ, к которому сзади за ноги был привязан молодой парнишка. Его голова была размножена. Несчастным оказался Сулейман — сын местного жителя Лятифа Мамедова, который в тот момент находился в магазине вместе с пленными.

Затем пленных отвезли в Ханкенди (Степанакерт) и продержали там 48 часов. Все это время армяне издевались над пленными.

По словам Гумбатова, до указанных событий они просили правительство помочь вывезти женщин и детей, но никакой реакции не было. 22-23 февраля Эльман Мамедов связывался по рации с МВД, Верховным Советом, Кабинетом министров, Министерством обороны и просил выслать вертолеты. Но на том конце провода ответили, что из-за плохой погоды, вертолеты летать не могут…

Рамелла Ибрагимхалилова

Р.S. Жизнь мертвых продолжается в памяти живых.

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Доведение до мировой общественности правды об исторической победе в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего, преступлениях, совершенных армянской стороной против мира и человечности, а также военных преступлениях».