Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности увеличения взаимных инвестиций.

Об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

«С министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым мы проанализировали работу совместной Азербайджано-узбекской межправительственной комиссии по укреплению экономического сотрудничества и возможности увеличения взаимных инвестиций», — написал министр.