Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности увеличения взаимных инвестиций.
Об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.
«С министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым мы проанализировали работу совместной Азербайджано-узбекской межправительственной комиссии по укреплению экономического сотрудничества и возможности увеличения взаимных инвестиций», — написал министр.
üçün həyata keçirilən işləri və qarşılıqlı #investisiya qoyuluşlarının artırılması imkanlarını nəzərdən keçirdik.
2/2#EconomyAz pic.twitter.com/AEHUKmCkoP
— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) February 24, 2023
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