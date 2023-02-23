Национальный оператор Казахстана «Казтрансойл» приступил к приему казахстанской нефти для ее последующего экспорта в Германию. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

«23 февраля в систему магистральных нефтепроводов АО «Казтрансойл» начат прием казахстанской нефти для транспортировки в Германию. В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, АО «Казтрансойл» транспортирует в феврале 20 тыс. тонн казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» до пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию», — говорится в сообщении.