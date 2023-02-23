В Белгородской области РФ упал самолет российского Минобороны. Об этом сообщил губернатор региона Гладков. По его данным, это произошло в Валуйском городском округе, на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС, причина произошедшего выясняется.

Российские Tg-каналы пишут, что разбился СУ-25, информация официально не подтверждена.

Минобороны России позже сообщило, что штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области, лётчик погиб, причина крушения — техническая неисправность.