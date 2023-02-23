Несмотря на введенные против России санкции, 2022 год был «неплохим» для российской экономики. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Onda Zero.

«Почему? Потому что цены на энергоносители взлетели, они выросли в десять раз. И мы все еще зависели от них, мы должны были продолжать покупать у них (газ), альтернативы не было, а цены были очень высокими», — пояснил он.

По словам Борреля, сейчас ситуация «значительно изменилась», поскольку страны ЕС больше не зависят энергетически от Москвы. Так, если раньше Европа закупала 40% газа, то теперь показатель снизился до 6%, добавил он.

Глава евродипломатии выразил уверенность, что Россия не найдет новых клиентов, которые могли бы заменить ЕС.