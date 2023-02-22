Проект магистрального газопровода Nabucco не был реализован из-за его коммерческой неэффективности.

Об этом сказал в среду старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Джонатан Элкинд в ходе круглого стола по энергетической безопасности и роли Азербайджана, которого цитирует Trend.

По его словам, этот газопровод проходил бы по территории многих стран, что привело бы к увеличению стоимости газа.

«Энергетические компании, которые должны были принять участие в строительстве по этому проекту, сочли его коммерчески неэффективным, поэтому его реализация не состоялась. Не стоит политизировать этот вопрос», — добавил Элкинд.

Отметим, что реализация проекта Nabucco протяжённостью 3300 километров из Ирана, а затем — Туркменистана и Азербайджана в страны ЕС, прежде всего, предполагала поставки в Австрию и Германию.