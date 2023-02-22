В Каспийском море ресурсы Туркменистана находятся очень близко к азербайджанским. Их очень много и они нуждаются серьезной разработке. Об этом заявил исследователь и старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джонатан Элкинд в ходе брифинга с азербайджанскими журналистами.

«Хочу отменить, что у Туркменистана и Азербайджана так много ресурсов, что их хватит и для экспорта в Китай, для России и в страны Европы. Но у нас нет сейчас сторонников в этой сфере, чтобы реализовать данный совместный проект», – отметил он.