Исследователь и старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джонатан Элкинд в ходе брифинга с азербайджанскими журналистами заявил, что Азербайджан рассматривается странами Европы как альтернативный поставщик энергоресурсов, способный восполнить дефицит, образовавшийся на мировом рынке в результате войны в Украине.

Он сказал, что возникла необходимость подумать об альтернативных источниках энергии.

«Европа старается уменьшить энергозависимость от других стран. Эти процессы в мире показывают, что нужно ускорить процесс перехода на возобновляемые источники энергии. Но в тоже время промышленность нуждается в карбогидрогенной энергии, чтобы выстоять в этот сложный период. Европа в этом направлении нуждается в Азербайджане, хоть он и не способен в полном объеме обеспечить рынок энергоресурсов Европы», — отметил