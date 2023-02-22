«Для сейсмически активных регионов едва ощутимые и неощутимые землетрясения магнитудой 3 и выше 3 являются нормальным явлением», — сказала заведующая отделом информации Центра сейсмологической службы при НАНА Вюсала Рафиггызы.

Она отметила, что Азербайджан находится в сейсмически активном регионе, и периодически на нашей территории происходят ощутимые и неощутимые землетрясения. По ее словам, слабые землетрясения своего рода предотвращают землетрясения большей магнитуды, передает АПА.

«Для сейсмически активных регионов происходящие периодически едва ощутимые и неощутимые землетрясения магнитудой 3 и выше 3 является нормальным явлением. Это означает, что людям не нужно беспокоиться в связи с этими землетрясениями. Оба землетрясения не ощущались. Просто по международным правилам общественность информируется о землетрясениях магнитудой 3 и выше».

Заведующая отделом также подчеркнула, что произошедшие землетрясения не имеют ничего общего с землетрясениями в Турции.