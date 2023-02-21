Национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу «Казтрансойл» приостановил транспортировку нефти из Актау по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан из-за форс-мажорных обстоятельств на морском терминале Джейхан.

Об этом сообщил ТАСС директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО «Казтрансойл» Шынгыс Ильясов.

«7 февраля АО «Казтрансойл» получило уведомление о форс-мажорных обстоятельствах в связи с временной приостановкой погрузочных операций морского терминала Джейхан. В связи с этим экспорт нефти из порта Актау в Баку с дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан был приостановлен», — рассказал Ильясов.