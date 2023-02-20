Ежегодно по железнодорожной линии Горадиз – Агбенд планируется перевозить более 15 млн тонн грузов.

Об этом заявил начальник управления контроля за строительством ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Турал Аббаслы.

«Если вспомнить советские времена, то объем перевозок по этому проекту планировался на уровне 15 млн тонн. Но возможности нашего нынешнего проекта шире, мы планируем перевозить более 15 млн тонн грузов ежегодно. Это станет возможным после открытия Зангезурского коридора», — цитирует «Репорт» Т.Аббаслы.

По его словам, по линии будут курсировать поезда, работающие на дизельном топливе, а в будущем планируется электрифицировать эту железнодорожную линию.