Количество танкеров в российском «теневом флоте» может составить до 600 штук, из которых 400 — перевозчики сырой нефти. РФ использует их для того, чтобы обходить международные санкции. Об этом сообщает Bloomberg.

«Составить воедино точный размер «теневого флота» практически невозможно, поскольку сведения о владельцах и принадлежности большинства отдельных судов к России охвачены тайной», — говорится в материале.

Отмечается, что общее количество судов может составить 600 штук, из которых 400 — перевозчики сырой нефти. В отдельном порядке некоторые судовладельцы называют цифру несколько ниже — от 10% до 12% мирового танкерного флота.

Bloomberg сообщает, что в прошлом году на расширение «теневого флота» топливных танкеров было израсходовано более 850 миллионов долларов. Кроме того, почти 1,4 миллиарда долларов было инвестировано в суда для перевозки сырой нефти. Лондонская компания EA Gibson Shipbrokers насчитала не менее 38 судов для перевозки топлива, принадлежащих зарегистрированным в России компаниям.

«Фактическая цифра, вероятно, будет выше, поскольку трудно отследить оффшорные компании, имеющие большое количество судов. Кроме того, после вторжения в Украину было продано более 100 танкеров в страны, не входящие в G7 или Европейский Союз», — добавили Bloomberg.