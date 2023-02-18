«В Турции в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с обрушившимися и получившими серьезные повреждения в результате землетрясения зданиями привлечены к следствию в качестве подозреваемых 400 человек.», сообщает «Анадолу»

Решением суда в отношении 120 человек избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении 112 человек – альтернативная аресту мера пресечения, а 39 человек были отпущены после дачи показаний.

Кроме того, установлено, что 11 подозреваемых по уголовному делу скончались, а 5 человек находятся в других странах.