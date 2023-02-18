«Азербайджан увеличивает экспорт газа на европейский энергетический рынок».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером в Мюнхене.

Глава государства довел до внимания, что наша страна обладает большим потенциалом возобновляемой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря и на суше.

Отметив в этой связи важность Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, глава государства сказал, что в настоящее время с международными компаниями-партнерами подписаны различные документы, связанные с производством до 25 гигаватт возобновляемой энергии, в этом направлении ведется работа.