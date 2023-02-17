Азербайджан — наш важный стратегический партнер.

Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook, коснувшись встречи с министром труда и соцзащиты населения Азербайджана Сахилом Бабаевым.

«Азербайджан приобрел много новых друзей в Западной Европе после того, как стало ясно, что без природного газа Азербайджана невозможно решить проблему безопасности энергоснабжения Европы. Мы давно об этом говорили, поэтому Азербайджан — не только наш давний друг, но и важный стратегический партнер. В духе этого мы с министром труда Сахилем Бабаевым сели за стол переговоров», — отметил министр.

