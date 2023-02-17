Возобновляемая энергия играет особую роль в сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским Союзом и в последнее время наша страна предприняла ряд важных шагов в этой сфере.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на круглом столе на тему «Трубопроводные мечты: энергетическая безопасность будущего», прошедшем в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Подчеркнув, что в Азербайджане уже реализуется ряд проектов в этом направлении, подписаны различные документы, связанные с производством электроэнергии до 25 гигаватт, глава государства довел до внимания, что это создаст условия не только для внутреннего потребления производимой в Азербайджане зеленой энергии, но и для экспорта ее в Европу, что станет вкладом в энергобезопасность Европы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Президент сказал, что Азербайджан и дальше продолжит играть важную роль в энергетической безопасности Европы.