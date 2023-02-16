«Стоимость табака и табачных изделий, ввезенных в Азербайджан в январе текущего года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась в 2,6 раза»,, — сообщили в Государственном таможенном комитете.

В частности, в сообщении отмечается, что за отчетный период в страну было ввезено табака и табачных изделий на сумму 13 млн. 868,92 тыс. долларов, что в 2,6 раза или на 8 млн. 610 тыс. долларов больше в годовом сравнении.

Удельный вес табака и табачных изделий в общем импорте Азербайджана в январе текущего года составил 0,98%. Напомним, что в январе прошлого года удельный вес табака и табачных изделий в общем импорте Азербайджана составил 0,54%.