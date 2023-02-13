«Новая станция, которая начнет функционировать в 2025 году, еще более усилят наш энергетический потенциал, поскольку в этом есть необходимость как в Азербайджане, так и в Европе», — заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

Отметив, что восстановительные работы и реконструкцию на освобожденных землях начались, в первую очередь, со сферы электроэнергетики, глава государства сказал, что уже построено более 10 подстанций, свыше 10 гидроэлектростанций. «За два года мы уже создали в Восточно-Зангезурском регионе генерационные мощности более 50 мегаватт и до конца года эта цифра достигнет 200 мегаватт», — И. Алиев.

«Все станции подключены к общей сети. Большой гидроэнергетической потенциал Восточного Зангезура и Карабаха позволит нам создать в этих регионах генерационные мощности до 500 мегаватт. То есть, эта сфера остается приоритетной», — подчеркнул глава государства.