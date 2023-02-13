Сейчас начинается новый период города Мингячевир как центра электроэнергетики Азербайджана, и не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Станция мощностью около 1300 мегаватт, конечно же, значительно усилит наш потенциал.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

По его словам, новая электростанция станет очередным вкладом в энергетическую безопасность Азербайджана.

«Будут созданы сотни новых рабочих мест, и, таким образом, Азербайджан, используя свои возможности в полной мере, не только удовлетворит внутренний спрос, но и предпримет еще большие шаги в области электроэнергетики и природного газа, потому что на строящейся новой станции расход условного топлива достаточно низок, и это позволит сэкономить около 800 миллионов кубометров или 1 миллиард кубометров газа в год», — добавил президент.

Президент Ильхам Алиев сказал, что поскольку сегодня на европейском пространстве есть большой спрос на азербайджанский газ, то это в то же время станет очередным вкладом в энергобезопасность Европы.