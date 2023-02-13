Телеведущий Владимир Соловьев подвергся критике в сети из-за молчания о сыне Данииле, который предположительно работает моделью в Лондоне. Пост на эту тему появился в Twitter-аккаунте американского писателя Джейсона Смарта.

Политический эксперт разместил коллаж, на котором журналист запечатлен на публике вместе с 21-летнем манекенщиком. Кроме того, на некоторых снимках молодой человек позирует в брючном костюме с черным лаком на ногтях. Известно, что в таком образе он снимался в рекламной кампании бренда CONTORA, который принадлежит стилисту Владу Лисовцу.

«Лицемерие! Даниил Соловьев работает моделью в Лондоне. При этом сам Владимир предпочитает молчать об этом, а еще не упоминать тот факт, что его старший сын также учился в Великобритании», — осудил Смарт Соловьева в публикации, которая набрала более миллиона просмотров. Позицию политтехнолога поддержали и другие юзеры в многочисленных комментариях.

Владимир Соловьев на данный момент никак не отреагировал на высказывания американца.