Италия намерена подписать новый контракт на продажу четырех газовых турбин Азербайджану, заявил министр промышленности Адольфо Урсо в субботу в преддверии своего визита в Азербайджан, передает Reuters.

В сделке примут участие итальянская Ansaldo Energia, поставщик услуг для электроэнергетической отрасли, и «Азерэнержи».

Италия работает над удвоением пропускной способности Трансадриатического трубопровода (TAP), который доставляет азербайджанский газ в Апулию на юго-востоке страны, до 20 миллиардов кубометров.

«Я надеюсь, что миссия послужит укреплению стратегических отношений между нашими двумя странами», — сказал Урсо.