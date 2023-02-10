PAŞA Holding и его дочерние компании пожертвовали по 500 тыс. долларов в два ведущих турецких фонда — AHBAP и Турецкое агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD), в общей сложности 1 млн долларов.

«От имени группы компаний нашего холдинга выражаем соболезнования семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаем скорейшего выздоровления раненым и скорейшего устранения последствий землетрясения», — сказал главный исполнительный директор PAŞA Holding Джалал Гасымов.