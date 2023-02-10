Проведенные реформы в области трудовых пенсий уже дали достаточно серьезные результаты и на международном уровне.

Об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишов на пресс-конференции, посвященной индексации пенсий, передает АПА.

Он отметил, что сегодня наша страна занимает первое место на пространстве СНГ по индексу покупательной способности минимального и среднего размера ежемесячной пенсии.

«А по номинальным суммам пенсий мы сейчас на втором месте в СНГ. За последний год затраты на трудовую пенсию увеличились на 960 миллионов манатов», — отметил он.