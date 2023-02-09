Сирии необходимо предоставить медицинское оборудование, материалы и лекарства, чтобы спасти пострадавших от разрушительного землетрясения, которое произошло 6 февраля.

Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения арабской республики Хасан аль-Габаш, его выступление транслировал телеканал Al Ekhbariya.

«Масштабы бедствия велики, и нам необходимо предоставить медицинское оборудование, расходные материалы и лекарства, чтобы спасти пострадавших», — сказал аль-Габаш. Он призвал страны — члены ООН, генеральный секретариат всемирной организации и ее институты, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации «протянуть руку помощи в перед лицом гуманитарной катастрофы».

Глава Минздрава указал на острую потребность в «крупногабаритном медицинском оборудовании».

«Нам нужна больница, потому что большая часть инфраструктуры в сфере здравоохранения разрушена», — сказал аль-Габаш.

Министр сообщил, что «помощь продолжает поступать от всех любящих Сирию стран и народов».

«Мы благодарим братские и дружественные страны, оказавшие помощь, и все прибывшие медицинские и спасательные бригады», — заявил он.