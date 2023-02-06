Великобритания ответила на просьбу Турции о помощи в связи с немедленным развертыванием поисково-спасательных и медицинских групп после землетрясений.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Он сообщил, что 76 британских спасателей, 4 поисковые собаки и спасательное оборудование сегодня вечером прибудут в Турцию. Великобритания также направляет бригаду скорой медицинской помощи для оценки ситуации на месте.

Ожидается, что самолет вылетит из Великобритании в 16:00 и прибудет в Газиантеп примерно в 21:00 по местному времени.

Греция направила помощь в связи с землетрясением в Турции, сообщает Агентство гражданской обороны Греции.

Пожарная служба Греции отправила команду из 21 члена специального подразделения по борьбе со стихийными бедствиями, 5 врачей и медработников, геологов и экспертов по гражданской обороне, а также двух собак-спасателей, спасательную машину.