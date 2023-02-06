В прошлом году дочерней компанией ЗАО AzerGold — ООО Daşkəsən Dəmir Filiz был серьезно увеличен резерв Дашкесанских железорудных месторождений в соответствии с международными стандартами. Об этом сказал выступивший на совещании председатель Правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, сообщает АПА.

Он отметил, что, продолжаются работы по созданию до конца 2025 года соответствующей производственной инфраструктуры для организации производства добытой железной руды – концентрата, затем пеллета и сырья DRI (direct reduce iron — железо прямого восстановления). Также предусматривается привлечение иностранного инвестора для снижения зависимости от государственного бюджета.

З.Ибрагимов довел до внимания, что в настоящее время процесс переговоров по привлечению опытной компании-партнера находится на завершающей стадии. Было отмечено, что ввод в эксплуатацию железорудных месторождений позволит снизить зависимость металлургической промышленности от импорта, внести вклад в ВВП до 2035 года в размере ~3 млрд 970 млн долларов США (~6 млрд манатов) и уплатить налоги в размере ~290 млн долларов США (~493 млн манатов). Учитывая прямой и косвенный эффект в процессе реализации проекта, планируется внести значительный вклад в показатель занятости региона, ежегодно открывая сотни постоянных рабочих мест.