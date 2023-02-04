Украина готова предоставить свою инфраструктуру и свободные мощности для хранения и транзита газа из Каспийского региона в страны Евросоюза.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, слова которого в субботу приводит на сайте пресс-служба ведомства.

«Уже через несколько месяцев начнется сезон закачки [газа]. Большинство ПХГ (подземных хранилищ газа — ред.) стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ. Ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры — мощностей Трансбалканского газопровода. Для оператора ГТС (газотранспортной системы — ред.) Украины это возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам соединения», — сказал он, выступая на девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора», которое состоялось в Баку в пятницу.

«Мы заинтересованы в реализации проекта Южного газового коридора и готовы к сотрудничеству в рамках диверсификации путей поставок природного газа», — добавил Колесник.

По словам замминистра, для Украины одним из главных инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества с Азербайджаном также является проект Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора, который предполагает создание нового маршрута экспорта нефти из Каспийского региона на рынок стран ЕС.