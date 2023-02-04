Евросоюз намеренно допустил брешь в антироссийских санкциях, чтобы получать нефть и дизельное топливо из России. Об этом пишет аналитик агентства Bloomberg Джек Виттельс.

Виттельс отметил, что несмотря на введенное Евросоюзом эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России, Европа продолжит получать топливо из РФ. По словам автора, Европа допустила ряд упущений в ограничениях против России, чтобы продолжать получать нефть и дизельное топливо из Москвы.

«Топливо, по-видимому, будет продолжать поступать, только по более сложным окольным маршрутам», — считает Виттельс.

В частности, Европа может продолжить закупать их через некоторые третьи страны, сделал вывод аналитик.

«Есть много законных способов обойти эмбарго, благодаря которому российский экспорт и европейский импорт не прекратятся, даже если прямая торговля прекратится. Российская нефть, вероятно, будет перерабатываться в таких странах, как Индия, а затем отправляться в Европу как нероссийское дизельное топливо», — указал аналитик.