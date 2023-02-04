Международная делегация из влиятельных травел-персон мира прибыла в город Шуша.

Делегация туристов понаблюдала за мирной акцией протеста на дороге Лачин-Ханкенди, которая продолжается уже пятьдесят пятый день, пишет Тренд.

Туристы затем совершили пешую прогулку по городу Шуша.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.