Тем, кто побывал в Карабахе в эти дни, было бы очень интересно вернуться на освобожденные территории Азербайджана через 5-10 лет. Об этом заявил турист из Дании Магнус Сейерсен Нильсен, сообщает Report.

«Сейчас эти места безжизненны, здесь мало мест, где живут люди, но идет большое строительство, возводятся дома, аэропорты, дороги. Было бы интересно, как эти места преобразятся в будущем», — заявил он.

По его словам, в Дании он читал новости и статьи про Карабах, но теперь ему представилась возможность побывать здесь, взглянуть на Карабах с другого угла.

«Это — возможность узнать и увидеть то, что произошло на самом деле в этих местах, на этих территориях. Теперь мы знаем две стороны истории», — заявил он.

Комментируя свое посещение Азыхской пещеры, М.Нильсен сказал, что было сложно подниматься по этим лестницам к пещере, но это того стоило.

Турист отметил, что до прибытия в Карабах они провели несколько дней в Баку.

«Это прекрасный и чистый город, Баку мне определенно понравился»,- сказал он.