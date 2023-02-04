Международная группа путешественников из 12 стран мира прибыла в Азербайджан, чтобы посетить Карабах и Восточный Зангезур.

В состав группы из 30 человек входят представители туристической элиты 12 стран — США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России.

Интерес международных путешественников к восстановлению освобожденных территорий, процессу разминирования растет. Так, за прошедшие два года международные путешественники 5 раз побывали в Карабахе и Восточном Зангезуре на уровне основателей, президентов и видных членов международных сетей путешественников — клубов (ETIC, MTP, TCC, Nomanmania).

Это 6-й по счету визит международных путешественников на освобожденные территории. Как и в предыдущих поездках, и на этот раз международных путешественников на освобожденные территории сопровождает азербайджанский путешественник мирового масштаба Мехрадж Махмудов.

Путешественники 3 дня будут передвигаться по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачин-Зангилан-Джабраил-Агдам.