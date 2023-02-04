Молдова рассчитывает получать газ из Азербайджана через Румынию благодаря соглашению, которое заключили азербайджанская нефтяная компания SOCAR и румынская Romgaz S. A. Об этом заявил в пятницу спикер парламента Молдовы, глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova.

«По этому соглашению газ из Азербайджана через Турцию попадет в Трансбалканский газопровод и в Румынию. Это позволит и Молдове закупать его. Мы будем пользоваться этим дополнительным источником газа», — сказал Гросу. По его словам, газ из Румынии в Молдову может быть поставлен по газопроводу Яссы — Унгены протяженностью 43,2 км, который был построен с помощью ЕС еще в 2014 году и все эти годы не использовался. Гросу отметил, что республика, если цена будет выгодной, сможет закачивать его в подземные хранилища соседних стран, так как своих у нее нет.