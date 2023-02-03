Природный газ остается важнейшим дополнительным элементом в поддержке процесса декарбонизации. В рамках Европейского Союза Румыния активно выступает за включение природного газа и ядерной энергии в «зеленую» таксономию в качестве важнейших технологий в процессе перехода к безуглеродной экономике. Мы видим перспективы предсказуемого и долгосрочного использования природного газа в экономике Европейского Союза.

Об этом сказал президент Румынии Клаус Йоханнис на проходящих 3 февраля в Баку в 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии. Его слова приводит пресс-служба президента Азербайджана.

По его словам, в настоящее время Румыния является крупным производителем углеводородов в Европе. Это роль, которую страна намерена усилить за счет запасов газа, уже открытых в Черном море. Более того, в 2026-2027 годах станут доступны дополнительные существенные объемы. Румыния сможет внести дальнейший вклад в энергетическую безопасность и устойчивость Европы.

Коснувшись важности соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и распределения «зеленой» энергии, подписанного между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии во время визита президента Алиева в Бухарест 17 декабря прошлого года, Клаус Йоханнис сказал: «Благодаря этому соглашению мы будем работать над прокладкой кабеля для «зеленого» электроснабжения по дну Черного моря, что внесет ценный вклад в укрепление энергетической безопасности Европы.

Энергетическое сотрудничество между Европейским Союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, имеет стратегический приоритет и, более того, является необходимым с точки зрения логики рынка. Хочу заверить вас в нашей твердой и постоянной приверженности региональному сотрудничеству. Мы не пожалеем усилий для поиска устойчивых решений общих проблем, стоящих перед нами, в частности, для обеспечения общей энергетической безопасности».