Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с комиссаром Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

Об этом этом говорится в публикации министра в Twitter.

«В ходе встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон мы обсудили стратегию перехода к «зеленой» энергетике, эффективное использование ресурсов, а также меры, предпринимаемые для укрепления партнерства в области энергетики. Обширный потенциал производства возобновляемой энергии в Азербайджане высоко оценивается Европейским Союзом», — говорится в публикации.