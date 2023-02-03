В Баку задержаны курьеры компании Wolt, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, при личном досмотре задержанных Субхана Гахраманова и Эльгуна Гулиева было обнаружено около 6 граммов марихуаны.

На предварительном следствии эти люди заявили, что покупали наркотики онлайн у своего коллеги Айхана. Айхан Мамедов задержан и привлечен к следствию.

При нем, а также в его доме было обнаружено около 7 граммов марихуаны. Айхан Мамедов в своих показаниях заявил, что получил наркотики от человека по имени Мухаммед с целью их продажи.

В ходе операции был задержан неоднократно судимый ранее Мухаммад Гаджиев. В машине, за рулем которой он находился, было обнаружено более 5 килограммов марихуаны.

Мухаммед Гаджиев заявил, что занимается продажей наркотиков в Баку под видом услуг такси. Он сказал , что купил марихуану у гражданина Ирана, с которым познакомился в социальных сетях.