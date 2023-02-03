Электроэнергетические мощности, которые Азербайджан создаст в течение 1-1,5 года, позволят сэкономить сотни миллионов кубометров природного газа на экспорт.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

«Сегодня вместе с нашими инвесторами Masdar и ACWA Power мы совместно реализуем в Азербайджане два инвестиционных проекта по производству солнечной и ветровой энергии общей мощностью 470 мегаватт. Еще один проект, который уже находится на стадии разработки с компанией BP и реализация которого скоро начнется на освобожденных территориях Джебраильского района, — это проект мощностью 240 мегаватт. В общей сложности это составит 710 мегаватт. И если все пойдет в соответствии с нашими планами, то в течение 1-1,5 года мы будем обладать такой мощностью, и это позволит нам сэкономить сотни миллионов кубометров природного газа для экспорта», — отметил президент Азербайджана.